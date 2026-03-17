These: Barca ist in der CL kein ernstzunehmender Titelkandidat

Florian Gabriel:

Ein Ausscheiden gegen Galatasaray wäre der nächste Tiefpunkt. Dabei hat Liverpool im Sommer fast 500 Millionen Euro in neue Spieler investiert. Der große Effekt blieb aus, der Kader wirkt unausgewogen.

Jede Krise ist aber auch eine Chance und Dominik Szoboszlai hat diese eindrucksvoll genutzt. Der Ex-Salzburger hat sich zu einem der besten Mittelfeldspieler der Welt entwickelt und überzeugt mit genialen Freistoßtoren und einer hohen Variabilität.

Negativ ausgewirkt hat sich vor allem der Abgang von Luis Diaz zum FC Bayern. Der Kolumbianer war enorm wichtig für das Offensivpressing.

Arne Slot hingegen lebt in dieser Saison von seinem Kredit aus dem Titeljahr. Mehrmals stand er, zumindest gerüchteweise, vor dem Aus. Mehrmals verschafften ihm Siege im richtigen Moment wieder Luft.

Dass diese Zusammenarbeit langfristig kaum Zukunft hat, zeichnet sich ab. Spätestens im Sommer dürfte Liverpool die Reißleine ziehen – zumal mit Xabi Alonso ein Trainer bereitsteht, der perfekt ins Profil passen würde.

Johannes Hofer:

Wie kurzlebig dieser Sport mittlerweile doch ist. Arne Slot hat mit Liverpool in seiner ersten Saison den Titel geholt und jetzt wollen sie ihn vom Hof jagen?

Für mich ist die aktuelle Saison der Scousers ein Beweis, dass auch Topmannschaften einen Riesenumbruch nicht schadlos überstehen. Die Mannschaft hat immense Qualität und die extrem hohen Ausgaben im Sommer waren auch eine klare Investition in die Zukunft.

Natürlich wäre ein Verpassen der Champions League für die Ansprüche der "Reds" fatal. Aber gerade diese Ausdauer und das Vertrauen in die gemeinsame Zukunft hat den Verein unter Jürgen Klopp ausgezeichnet.