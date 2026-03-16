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Bis 950 Euro - Bewerbung für CL-Finaltickets hat begonnen

Ebenso hat der Verkauf für andere Endspiele begonnen, dort kommt man deutlich günstiger weg.

Bis 950 Euro - Bewerbung für CL-Finaltickets hat begonnen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Die Bewerbung um Tickets für das UEFA Champions League Finale in Budapest hat begonnen!

Bis Donnerstag (11:00 Uhr) können sich Fußballfans im UEFA Ticketportal bewerben. 4600 Karten für das Match am 30. Mai werden anschließend verlost. Eine Person kann maximal zwei Karten erwerben.

Am Austragungsort, der Puskas Arena, stehen insgesamt 61.400 Plätze zur Verfügung, 39.000 sind "direkt für Fans und die Öffentlichkeit" bestimmt, erklärt die UEFA.

17.200 Karten bekommen die Finalteilnehmer. Im freien Verkauf bleiben somit noch 4600 Karten übrig. Zur Verfügung stehen wie im letzten Jahr drei Kategorien zu unterschiedlichen Preisen. Diese kosten entweder 180, 650 oder 950 Euro.

Den Finalteilnehmern werden Tickets der Kategorie "Fans First" um 70 Euro geboten.

Auch Karten für andere Endspiele im Verkauf

Deutlich günstiger können Zuschauer beim Conference League Finale am 27. Mai in Leipzig zuschauen. Dort werden 25, 45, 140 oder 190 Euro verlangt.

Auch für das Endspiel der Europa League (20. Mai/Istanbul) sowie der Women's Champions League (23. Mai/Oslo) können ab sofort Tickets erworben werden.

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