Verbleib in Düsseldorf? So sieht Ex-LASK-Stürmer seine Zukunft

Seit seinem LASK-Abgang hat Marin Ljubicic sportlich nicht mehr wirklich Fuß fassen können.

Trotz zweier Jokertore zum Auftakt in das Kalenderjahr 2026 hat sich Union Berlin dazu entschieden, den 24-jährigen Kroaten bis Saisonende in die 2. Bundesliga zu verleihen. Auch der FC Schalke 04 soll an einer Verpflichtung interessiert gewesen sein, doch am Ende bekam Fortuna Düsseldorf den Zuschlag.

Aufgrund von Oberschenkelproblemen absolvierte Ljubicic erst drei Pflichtspiele für den deutschen Zweitligisten. Beim jüngsten Auswärtsspiel gegen Eintracht Braunschweig stand er das erste Mal über die volle Spielzeit auf dem Platz.

Mislintat plant mit Ljubicic für die kommende Saison

Auf seine erste Torbeteiligung im Trikot der Fortuna wartet der Ex-LASK-Stürmer zwar noch, dennoch hält Sportvorstand Sven Mislintat weiter große Stücke auf den Leihspieler. Wenn es nach dem 53-Jährigen geht, soll Ljubicic über die aktuelle Saison hinaus beim Klub bleiben. Wie die "Bild" berichtet, sieht Mislintat ihn als fixen Bestandteil der Offensive für die kommende Saison.

Eine mögliche Option wäre eine erneute Leihe, dieses Mal mit Kaufoption. Zum Knackpunkt könnte jedoch die Einigung mit Ljubicics Stammklub Union Berlin werden: Das Boulevardblatt geht von schweren Verhandlungen aus, auch bei der Leihgebühr wurde mit 500.000 Euro eine hohe Summe aufgerufen.

Ljubicic selbst scheint einem Verbleib bei Fortuna Düsseldorf nicht abgeneigt zu sein: "Mir gefällt es hier gut. Die Stadt ist toll, die Mannschaft ist auch top und hat mich gut aufgenommen. Die Situation ist klar, es ist nur eine Leihe - aber das ist eine Sache zwischen den Klubs. Das ist nicht mein Thema, für mich geht es nur darum, Leistung zu zeigen."