Bodö/Glimt in Lissabon vor nächster Königsklassen-Sensation

Wer Manchester City und Atletico Madrid in der Ligaphase der Fußball-Champions-League besiegt und Inter Mailand in der Zwischenrunde eliminiert, der muss sich vor Sporting Lissabon nicht fürchten - schon gar nicht nach einem 3:0-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel.

Der sensationelle CL-Debütant Bodö/Glimt holt am Dienstag (ab 18:45 Uhr, hier im Live-Ticker>>>) in Portugal zum nächsten Schlag aus. Vor dem Aufstieg stehen nach klaren Erfolgen auch Real Madrid und Paris Saint-Germain, Arsenal muss liefern.

Mbappe und Bellingham zurück bei Real

Real Madrid verteidigt bei Manchester City (ab 21:00 Uhr, hier im Live-Ticker>>>) ein 3:0. Mit Kylian Mbappe und Jude Bellingham kehren zwei Schwergewichte nach überstandenen Blessuren in den Kader zurück, ein Startelfeinsatz scheint aber unwahrscheinlich. Auch ÖFB-Star David Alaba bestieg den Flieger nach Manchester, er fehlte zuletzt mit Wadenproblemen.

Ähnlich komfortabel ist nach einem 5:2 der Vorsprung des französischen Titelverteidigers PSG bei Chelsea (ab 21:00 Uhr, hier im Live-Ticker>>>). Die Blues brauchen eine Sternstunde, erst vier Mal ist es einem Team gelungen, in der CL-K.o.-Phase nach einem Drei-Tore-Rückstand noch weiterzukommen.

Erstes CL-Viertelfinale mit norwegischer Beteiligung in diesem Jahrtausend

Drei Treffer im Plus liegt auch Bodö/Glimt vor Anpfiff der Partie in Lissabon. Drei Gegentore kassierten die Norweger erst zweimal, gegen Juventus (2:3) und Galatasaray Istanbul (1:3) schrieb man in der Ligaphase zudem auch selbst an. Zu verlieren hat die "gelbe Dampfwalze" ohnehin nichts.

2.636 Fans begleiten ihr Team auf die Traumreise nach Portugal, von der man das erste CL-Viertelfinale mit norwegischer Beteiligung seit Rosenborg Trondheim 1997 mitbringen will. Beide Teams gehen ausgeruht ins Spiel, ihre Ligapartien am vergangenen Wochenende wurden verschoben.

Leverkusen spekuliert bei Arsenal mit Außenseiterrolle

Der Aufsteiger bekommt es entweder mit Arsenal oder Leverkusen zu tun. Das Duell in London (ab 21:00 Uhr, hier im Live-Ticker>>>) bietet nach einem 1:1 im Hinspiel die spannendste Ausgangslage am Dienstag. Zwar sind die Londoner als souveräner englischer Tabellenführer und einziger ungeschlagener Teilnehmer der Königsklasse deutlich favorisiert.

Doch Bayer tankte zuletzt mit guten Auftritten Selbstvertrauen. Im Heim-Hinspiel war es erst ein generöser Elfmeter, versenkt von Ex-Bayer-Kicker Kai Havertz, der Arsenal den späten Ausgleich brachte. Die Hoffnung, erstmals seit 24 Jahren wieder ins Viertelfinale einzuziehen, lebt in Leverkusen.

Im Vergleich zur ersten Saisonphase, als Bayer gegen Topteams wie PSG (2:7) und die Bayern (0:3) chancenlos war, wirkt das Team von Trainer Kasper Hjulmand jetzt deutlich stabiler. Zudem spekuliert man mit dem Vorteil des Außenseiters. "Ich glaube, dass der Druck bei Arsenal enorm ist - nicht einfach nur weiterzukommen, sondern vielleicht die Champions League gewinnen zu müssen", sagte Bayers Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes.