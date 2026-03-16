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"Er ist spielbereit" - Real-Star vor Comeback

Der Angreifer fehlte in den vergangenen Partien. Im Achtelfinal-Rückspiel gegen Manchester City könnte er wieder spielen.

"Er ist spielbereit" - Real-Star vor Comeback Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Real Madrid kann im Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel gegen Manchester City am Dienstag (ab 21:00 im LIVE-Ticker>>>) wohl wieder auf die Dienste von Angreifer Kylian Mbappé zählen.

"Mbappé ist spielbereit", sagte Real-Trainer Álvaro Arbeloa tags zuvor. Er könne es kaum erwarten, Mbappé wieder auf dem Platz zu sehen und dessen Tore zu genießen, ergänzte er.

Auch Bellingham reist mit

Zuletzt hatte der Franzose mit Knieproblemen in fünf Spielen gefehlt. Auch Jude Bellingham trat die Reise nach England an - er fehlte sogar neun Spiele wegen einer Oberschenkelverletzung. Gegen das Team von Pep Guardiola wird er aber definitiv nicht spielen.

Nach einem klaren 3:0-Sieg von Real Madrid im Hinspiel bräuchte es für Manchester City daheim ein kleines Wunder, um noch ins Viertelfinale aufzusteigen.

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