Bayerns Torhüter-Dilemma: Wird Urbig rechtzeitig für CL fit?

Am Montag absolvierte Jonas Urbig nach seiner Gehirnerschütterung Teile des Mannschaftstrainings sowie ein individuelles Programm.

Damit könnte der 22-Jährige für das Champions-League-Rückspiel gegen Atalanta am Mittwoch (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>) wieder zur Verfügung stehen. Die Entscheidung soll aber kurzfristig fallen.

Neuer und Urbig verletzt

Am Wochenende stand der dritte Torhüter Sven Ulreich zwischen den Pfosten. Dieser hat sich aber einen Muskelbündelriss in den Adduktoren zugezogen und fällt bis auf Weiteres aus.

Da obendrein auch Stammtorhüter Manuel Neuer nach einem Muskelfaserriss an der Wade weiter pausieren muss, ist der 16-jährige Leonard Prescott momentan der einzige fitte Torhüter.