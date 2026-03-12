NEWS

Zusätzliche Sperre für Bayern-Stars? UEFA hat entschieden

Beim 6:1-Kantersieg gegen Atalanta Bergamo holten sich Joshua Kimmich und Michael Olise ihre jeweilige fünfte Gelbe. Eine längere Sperre stand im Raum.

Zusätzliche Sperre für Bayern-Stars? UEFA hat entschieden Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der FC Bayern München kann in einem möglichen Viertelfinale der Champions League auf zwei Stützen bauen.

Wie "L‘Équipe" und "Sport1" berichten, wird es zu keinem Disziplinarverfahren gegen Michael Olise und Joshua Kimmich kommen.

Der Hintergrund: Im Achtelfinal-Hinspiel gegen Atalanta Bergamo (6:1) sahen die beiden in der Schlussviertelstunde ihre dritte Gelbe Karte im Bewerb. Damit sind Kimmich und Olise im Rückspiel gesperrt. Wegen der Höhe des Sieges lag bei einigen die Vermutung nahe, dass sich die Bayern-Kicker absichtlich Gelb abholten.

Die Hinweise auf ein Fehlverhalten von Kimmich und Olise reichten der UEFA aber offenbar nicht aus, um weiter zu ermitteln. Es bleibt also nur bei der Gelbsperre im Achtelfinal-Rückspiel. Im Viertelfinale wären die beiden wieder einsatzberechtigt.

Mehr zum Thema

Holten sich Bayern-Stars absichtlich Gelb? - Konsequenzen drohen

Holten sich Bayern-Stars absichtlich Gelb? - Konsequenzen drohen

Champions League
16
Nach Schubser: Neto entschuldigt sich bei Balljungen

Nach Schubser: Neto entschuldigt sich bei Balljungen

Champions League
2
Frust bei Leverkusen: "Glasklar kein Elfmeter"

Frust bei Leverkusen: "Glasklar kein Elfmeter"

Champions League
16
Die 25 Spieler mit den meisten Champions-League-Einsätzen

Die 25 Spieler mit den meisten Champions-League-Einsätzen

Champions League
11
Ewige Torschützenliste der Champions League

Ewige Torschützenliste der Champions League

Champions League
39
Ranking: Die 20 größten Stadien der Top5-Ligen

Ranking: Die 20 größten Stadien der Top5-Ligen

LAOLA1
3
"Er kann alles": Valverde-Hattrick sorgt für Begeisterung

"Er kann alles": Valverde-Hattrick sorgt für Begeisterung

Champions League
30

Kommentare

UEFA Champions League Fußball FC Bayern München Joshua Kimmich Michael Olise