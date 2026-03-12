Zusätzliche Sperre für Bayern-Stars? UEFA hat entschieden

Der FC Bayern München kann in einem möglichen Viertelfinale der Champions League auf zwei Stützen bauen.

Wie "L‘Équipe" und "Sport1" berichten, wird es zu keinem Disziplinarverfahren gegen Michael Olise und Joshua Kimmich kommen.

Der Hintergrund: Im Achtelfinal-Hinspiel gegen Atalanta Bergamo (6:1) sahen die beiden in der Schlussviertelstunde ihre dritte Gelbe Karte im Bewerb. Damit sind Kimmich und Olise im Rückspiel gesperrt. Wegen der Höhe des Sieges lag bei einigen die Vermutung nahe, dass sich die Bayern-Kicker absichtlich Gelb abholten.

Die Hinweise auf ein Fehlverhalten von Kimmich und Olise reichten der UEFA aber offenbar nicht aus, um weiter zu ermitteln. Es bleibt also nur bei der Gelbsperre im Achtelfinal-Rückspiel. Im Viertelfinale wären die beiden wieder einsatzberechtigt.