Torhüter-Sorgen beim FC Bayern: Auch Ulreich fällt aus

Bittere Nachrichten für den FC Bayern München!

Der Engpass auf der Torhüter-Position spitzt sich weiter zu. Wie der deutsche Rekordmeister am Sonntag bekanntgibt, hat sich Sven Ulreich einen Muskelbündelriss in den Adduktoren zugezogen.

Damit wird der 37-jährige Routinier mehrere Wochen ausfallen. Ulreich feierte beim 1:1 gegen Bayer Leverkusen sein Saison-Debüt für die Bayern, weil sowohl Stammkeeper Manuel Neuer als auch Backup Jonas Urbig aktuell verletzungsbedingt fehlen.

Im Achtelfinal-Rückspiel der UEFA Champions League gegen Atalanta Bergamo wird damit wohl der erst 16-Jährige Leonard Prescott zwischen den Pfosten stehen.

Der DFB-U17-Nationalspieler steht normalerweise bei der U19 der Bayern im Tor, jetzt dürfte er wohl sein Debüt für die Profis ausgerechnet in der Königsklasse feiern.