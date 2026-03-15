Torhüter-Sorgen beim FC Bayern: Auch Ulreich fällt aus
Dem deutschen Rekordmeister gehen vor dem Rückspiel in der UEFA Champions League gegen Atalanta Bergamo die Torhüter aus.
Bittere Nachrichten für den FC Bayern München!
Der Engpass auf der Torhüter-Position spitzt sich weiter zu. Wie der deutsche Rekordmeister am Sonntag bekanntgibt, hat sich Sven Ulreich einen Muskelbündelriss in den Adduktoren zugezogen.
Damit wird der 37-jährige Routinier mehrere Wochen ausfallen. Ulreich feierte beim 1:1 gegen Bayer Leverkusen sein Saison-Debüt für die Bayern, weil sowohl Stammkeeper Manuel Neuer als auch Backup Jonas Urbig aktuell verletzungsbedingt fehlen.
Im Achtelfinal-Rückspiel der UEFA Champions League gegen Atalanta Bergamo wird damit wohl der erst 16-Jährige Leonard Prescott zwischen den Pfosten stehen.
Der DFB-U17-Nationalspieler steht normalerweise bei der U19 der Bayern im Tor, jetzt dürfte er wohl sein Debüt für die Profis ausgerechnet in der Königsklasse feiern.