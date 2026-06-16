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So fand Ried Neo-Trainer Mario Despotovic

Wolfgang Fiala, Sportchef der Innviertler, lernte den Deutsch-Kroaten bei einem Event in Berlin kennen.

So fand Ried Neo-Trainer Mario Despotovic Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der Name Mario Despotovic sagte in Österreich bis vor kurzem wohl nur den wenigsten etwas.

Seit dem gestrigen Montag ist der Deutsch-Kroate neuer Cheftrainer der SV Ried. Der 41-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2028 (alle Infos >>>).

Die Innviertler erinnerten in einer Aussendung, dass in der Vergangenheit in Ried durchaus schon unkonventionelle Trainerentscheidungen getroffen worden waren.

"Max Senft war sicher keine alltägliche Lösung", sagte Sportchef Wolfgang Fiala. Senft verließ die Rieder nach dem Saisonende in Richtung Karlsruher SC.

Erstes Treffen schon vor einem Jahr

Nachfolger Despotovic war laut den "Oberösterreichischen Nachrichten" einer von sieben Trainer-Kandidaten, die bei der SV Ried in der engeren Auswahl standen. Despotovic soll bei den Hearings den besten Eindruck hinterlassen haben.

Der Deutsch-Kroate ist den Oberösterreichern schon länger bekannt.

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Mario Despotovic unterschrieb bis 2028 im Innviertel.
Foto: ©SV Ried

Laut den "OÖN" waren Rieds Sportchef Fiala und der Technische Direktor Lukas Brandl vor einem Jahr bei einem "TransferRoom"-Event in Berlin und lernten dort Despotovic kennen. TransferRoom ist eine Plattform, die Entscheidungsträger im Fußball zusammenbringt, also Spielervermittler, Sportdirektoren und auch Trainer.

"Mario hat uns auf Anhieb als Person getaugt. Er ist eine Autorität, mit der man aber auch lachen kann", so Fiala in den "OÖN". Damals war Despotovic noch Sportdirektor in Ägypten bei Wadi Degla FC. Zuvor hatte er in Kroatien den Nachwuchs und die zweite Mannschaft von HNK Hajduk Split gecoacht.

Ried forciert auch Spiel mit dem Ball

Mit ihrem Neo-Trainer wollen die Rieder den Fokus weiterhin auf ein hohes Pressing und Standardsituationen legen.

"Wir wollen uns aber auch auf gewisse Regeländerungen ab der kommenden Saison vorbereiten. Der Ball wird mehr im Spiel sein, das ist ziemlich sicher. Es ist keine Frage von entweder oder – wir wollen uns mit Mario im Ballbesitz aber weiterentwickeln", so Fiala.

Anfang nächster Woche starten die Oberösterreicher in Geinberg in die Sommer-Vorbereitung. Am Dienstagvormittag steht das erste Mannschaftstraining auf dem Programm, anschließend beantwortet Neo-Coach Despotovic im Rahmen einer Pressekonferenz erstmals die Fragen der Medien.

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