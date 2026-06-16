Der Name Mario Despotovic sagte in Österreich bis vor kurzem wohl nur den wenigsten etwas.

Seit dem gestrigen Montag ist der Deutsch-Kroate neuer Cheftrainer der SV Ried. Der 41-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2028 (alle Infos >>>).

Die Innviertler erinnerten in einer Aussendung, dass in der Vergangenheit in Ried durchaus schon unkonventionelle Trainerentscheidungen getroffen worden waren.

"Max Senft war sicher keine alltägliche Lösung", sagte Sportchef Wolfgang Fiala. Senft verließ die Rieder nach dem Saisonende in Richtung Karlsruher SC.

Erstes Treffen schon vor einem Jahr

Nachfolger Despotovic war laut den "Oberösterreichischen Nachrichten" einer von sieben Trainer-Kandidaten, die bei der SV Ried in der engeren Auswahl standen. Despotovic soll bei den Hearings den besten Eindruck hinterlassen haben.

Der Deutsch-Kroate ist den Oberösterreichern schon länger bekannt.