Laut den "OÖN" waren Rieds Sportchef Fiala und der Technische Direktor Lukas Brandl vor einem Jahr bei einem "TransferRoom"-Event in Berlin und lernten dort Despotovic kennen. TransferRoom ist eine Plattform, die Entscheidungsträger im Fußball zusammenbringt, also Spielervermittler, Sportdirektoren und auch Trainer.
"Mario hat uns auf Anhieb als Person getaugt. Er ist eine Autorität, mit der man aber auch lachen kann", so Fiala in den "OÖN". Damals war Despotovic noch Sportdirektor in Ägypten bei Wadi Degla FC. Zuvor hatte er in Kroatien den Nachwuchs und die zweite Mannschaft von HNK Hajduk Split gecoacht.
Ried forciert auch Spiel mit dem Ball
Mit ihrem Neo-Trainer wollen die Rieder den Fokus weiterhin auf ein hohes Pressing und Standardsituationen legen.
"Wir wollen uns aber auch auf gewisse Regeländerungen ab der kommenden Saison vorbereiten. Der Ball wird mehr im Spiel sein, das ist ziemlich sicher. Es ist keine Frage von entweder oder – wir wollen uns mit Mario im Ballbesitz aber weiterentwickeln", so Fiala.
Anfang nächster Woche starten die Oberösterreicher in Geinberg in die Sommer-Vorbereitung. Am Dienstagvormittag steht das erste Mannschaftstraining auf dem Programm, anschließend beantwortet Neo-Coach Despotovic im Rahmen einer Pressekonferenz erstmals die Fragen der Medien.