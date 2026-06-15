Dominik Baumgartner verlässt nach sieben Saisonen den Wolfsberger AC und schließt sich KS Cravovia an.

Beim Tabellen-13. der vergangenen polnischen Meisterschaft unterschreibt er einen Vertrag bis Sommer 2028 mit Option auf ein weiteres Jahr.

Für die Wolfsberger absolvierte der 29-jährige Innenverteidiger insgesamt 216 Pflichtspiele und erzielte 16 Tore. Größter Erfolg mit den Kärntnern war der Cup-Sieg 2025.

In Krakau hat er einen rot-weiß-roten Teamkollegen: Dijon Kameri spielt seit seinem Abschied aus Salzburg 2025 für den fünffachen polnischen Meister.