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Neuer ÖFB-Legionär: WAC-Kapitän wechselt ins Ausland

Dominik Baumgartner verlässt die Wolfsberger nach sieben Jahren ablösefrei und nimmt ein Auslandsabenteuer in Angriff.

Neuer ÖFB-Legionär: WAC-Kapitän wechselt ins Ausland Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Dominik Baumgartner verlässt nach sieben Saisonen den Wolfsberger AC und schließt sich KS Cravovia an.

Beim Tabellen-13. der vergangenen polnischen Meisterschaft unterschreibt er einen Vertrag bis Sommer 2028 mit Option auf ein weiteres Jahr.

Für die Wolfsberger absolvierte der 29-jährige Innenverteidiger insgesamt 216 Pflichtspiele und erzielte 16 Tore. Größter Erfolg mit den Kärntnern war der Cup-Sieg 2025.

In Krakau hat er einen rot-weiß-roten Teamkollegen: Dijon Kameri spielt seit seinem Abschied aus Salzburg 2025 für den fünffachen polnischen Meister.

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