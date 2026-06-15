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Neuer ÖFB-Legionär: WAC-Kapitän wechselt ins Ausland
Dominik Baumgartner verlässt die Wolfsberger nach sieben Jahren ablösefrei und nimmt ein Auslandsabenteuer in Angriff.
Dominik Baumgartner verlässt nach sieben Saisonen den Wolfsberger AC und schließt sich KS Cravovia an.
Beim Tabellen-13. der vergangenen polnischen Meisterschaft unterschreibt er einen Vertrag bis Sommer 2028 mit Option auf ein weiteres Jahr.
Für die Wolfsberger absolvierte der 29-jährige Innenverteidiger insgesamt 216 Pflichtspiele und erzielte 16 Tore. Größter Erfolg mit den Kärntnern war der Cup-Sieg 2025.
In Krakau hat er einen rot-weiß-roten Teamkollegen: Dijon Kameri spielt seit seinem Abschied aus Salzburg 2025 für den fünffachen polnischen Meister.