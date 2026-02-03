NEWS

Ex-Altach-Keeper heuert offenbar in Deutschland an

Seit Jänner ist der 30-Jährige wieder auf Vereinssuche. Nun soll er bei einem deutschen Drittligisten unterschreiben.

Ex-Altach-Keeper heuert offenbar in Deutschland an Foto: © GEPA
Tino Casali scheint eine neue Aufgabe gefunden zu haben.

Seit Jänner ist der Torhüter nach seinem zweiten Engagement bei Altach wieder vereinslos.

Von 2020 bis 2023 kickte er bereits bei den Vorarlbergern, wechselte dann nach Deutschland zu Eintracht Braunschweig. Im Sommer 2025 endete sein Vertrag, bis Oktober 2025 blieb er ohne Klub, ehe ihn Altach aufgrund der angespannten Keeper-Situation zurückholte.

Nun dürfte es laut "Sky" für den 30-Jährigen erneut nach Deutschland gehen - so soll Casali bis Saisonende bei Drittligist und Aufstiegskandidat Rot-Weiß Essen unterzeichnen.

Dort verletzte sich erst jüngst Einser-Goalie Jakob Golz am Knie und wird für längere Zeit ausfallen.

