Der FC Red Bull Salzburg hat wenige Tage vor Ende des Winter-Transferfenster am Transfermarkt zugeschlagen.

Wie der Klub aus der ADMIRAL Bundesliga bekannt gibt, hat man Damir Redzic von Dunajska Streda verpflichtet. Der 22-Jährige unterschreibt bei den Bullen einen Vertrag bis Sommer 2030.

Der Angreifer entstammt der Akademie von Ferencvaros Budapest, wo er auch sein Profidebüt gefeiert hat. Nach einer Zwischenstation als Leihspieler beim Soroksar SC ist er im Herbst 2023 erst leihweise und später fest in die Slowakei zum Erstligisten DAC Dunajska Streda gewechselt.

Nationalteamdebüt im Herbst gegeben

In der aktuellen Saison kommt der Ungar, der im November sein Nationalteamdebüt gegeben hat, auf sieben Tore und ein Assist in 14 Ligaspielen: "Der Klub bietet für mich das perfekte Umfeld, um sowohl als Fußballer als auch als Persönlichkeit den nächsten Schritt zu machen. Ich brenne darauf, mich hier weiterzuentwickeln und gemeinsam Erfolge zu feiern", wird Redzic zitiert.

Laut Geschäftsführer Sport Marcus Mann, hat man "Damir schon länger im Blick und freuen uns, dass sich nun die Gelegenheit ergeben hat, diesen Transfer zu realisieren. Dass er sich trotz zahlreicher anderer Angebote vom ersten Gespräch an klar zu uns bekannt hat, ist ein starkes Signal. Damir ist extrem lernwillig und bringt mit seinem Tempo sowie seinem Zug zum Tor genau die Qualitäten mit, die uns in der Offensive noch variabler und gefährlicher machen."