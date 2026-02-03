NEWS

Blau-Weiß-Leihe abgebrochen: Huskovic wechselt fix nach Bosnien

Die Wiener Austria gibt Muharem Huskovic an einen bosnischen Erstligisten ab - die Leihe an Blau-Weiß Linz wurde abgebrochen.

Blau-Weiß-Leihe abgebrochen: Huskovic wechselt fix nach Bosnien Foto: © GEPA
Muharem Huskovic wechselt ins Ausland.

Der Stürmer schließt sich dem FK Zeljeznicar Sarajevo an. Beim aktuell Fünften der Premijer Liga erhält der 22-Jährige einen Vertrag bis Juni 2028.

Der ehemalige U21-Teamspieler ist im Herbst von der Wiener Austria an Blau-Weiß Linz verliehen gewesen, die Leihe wurde nun vorzeitig abgebrochen. Bei den Oberösterreichern ist Huskovic nicht über Kurzeinsätzen hinausgekommen.

Im Frühjahr 2025 hat der Angreifer leihweise beim TSV Hartberg gespielt.

