Blau-Weiß-Leihe abgebrochen: Huskovic wechselt fix nach Bosnien

Muharem Huskovic wechselt ins Ausland.

Der Stürmer schließt sich dem FK Zeljeznicar Sarajevo an. Beim aktuell Fünften der Premijer Liga erhält der 22-Jährige einen Vertrag bis Juni 2028.

Der ehemalige U21-Teamspieler ist im Herbst von der Wiener Austria an Blau-Weiß Linz verliehen gewesen, die Leihe wurde nun vorzeitig abgebrochen. Bei den Oberösterreichern ist Huskovic nicht über Kurzeinsätzen hinausgekommen.

Im Frühjahr 2025 hat der Angreifer leihweise beim TSV Hartberg gespielt.