1/4— FK Željezničar (@fkzeljeznicar) February 3, 2026
Muharem Husković novi fudbaler Željezničara 🔵⚪
Fudbalski klub Željezničar i bečka Austria Wien ozvaničili su transfer Muharema Huskovića (22).
Mladi napadač potpisao je ugovor s Plavima do ljeta 2028. godine. pic.twitter.com/LqFwsywBPg
NEWS
Blau-Weiß-Leihe abgebrochen: Huskovic wechselt fix nach Bosnien
Die Wiener Austria gibt Muharem Huskovic an einen bosnischen Erstligisten ab - die Leihe an Blau-Weiß Linz wurde abgebrochen.
Muharem Huskovic wechselt ins Ausland.
Der Stürmer schließt sich dem FK Zeljeznicar Sarajevo an. Beim aktuell Fünften der Premijer Liga erhält der 22-Jährige einen Vertrag bis Juni 2028.
Der ehemalige U21-Teamspieler ist im Herbst von der Wiener Austria an Blau-Weiß Linz verliehen gewesen, die Leihe wurde nun vorzeitig abgebrochen. Bei den Oberösterreichern ist Huskovic nicht über Kurzeinsätzen hinausgekommen.
Im Frühjahr 2025 hat der Angreifer leihweise beim TSV Hartberg gespielt.