Transfer-Update: Zugang für den LASK, nächster Salzburg-Abgang?
Nicht nur der Doublesieger verkündet den nächsten Neuzugang, auch der GAK und die "Wölfe" schlagen zu. Sturm verpflichtet einen Leihspieler fest.
Auch am Dienstag war wieder einiges los auf dem Transfermarkt.
Allen voran in der ADMIRAL Bundesliga hat sich einiges getan, dagegen war es um die ÖFB-Legionäre und in LigaZwa ruhig.
LAOLA1 bietet einen Überblick über die aktuellen Transfergerüchte:
ADMIRAL Bundesliga:
Bidstrup-Abgang nach Frankreich wird offenbar konkreter
Fix: LASK holt neuen Linksverteidiger
Bericht: Diesen Trainer bevorzugt Klopp in Salzburg
Sturm Graz zieht Kaufoption bei Verteidiger
Offiziell: Matthias Gragger wechselt in die Bundesliga
Im Sommer bei den Profis: Rapid verlängert mit Defensiv-Talent
Offiziell! GAK verlängert mit Leistungsträger