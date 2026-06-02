Transfer-Update: Zugang für den LASK, nächster Salzburg-Abgang?

Auch am Dienstag war wieder einiges los auf dem Transfermarkt.

Allen voran in der ADMIRAL Bundesliga hat sich einiges getan, dagegen war es um die ÖFB-Legionäre und in LigaZwa ruhig.

LAOLA1 bietet einen Überblick über die aktuellen Transfergerüchte:

ADMIRAL Bundesliga:

Bidstrup-Abgang nach Frankreich wird offenbar konkreter

Fix: LASK holt neuen Linksverteidiger

Bericht: Diesen Trainer bevorzugt Klopp in Salzburg

Sturm Graz zieht Kaufoption bei Verteidiger

Offiziell: Matthias Gragger wechselt in die Bundesliga

Im Sommer bei den Profis: Rapid verlängert mit Defensiv-Talent

Offiziell! GAK verlängert mit Leistungsträger

Offiziell! Behounek kehrt nach Österreich zurück