Sturm Graz zieht Kaufoption bei Verteidiger

Auch der SK Sturm Graz wird erneut am Transfermarkt aktiv.

Der Vizemeister zieht nach rund einem Jahr Leihe bei Jeyland Mitchell die Kaufoption. Somit gehört der Innenverteidiger, der zuvor für Feyenoord Rotterdam auflief, nun fix den Grazern.

In der vergangenen Saison kam der 21-Jährige 26 Mal für den Bundesligisten zum Einsatz. Dabei erzielte der zweikampfstarke Rechtsfuß ein Tor und eine Vorlage.

"Großes Entwicklungspotenzial"

Über die Ablöse gibt es keine Informationen. Er unterschreibt einen langfristigen Vertrag.

"Nach einer Eingewöhnungszeit im Herbst hat Jeyland seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt und sich rasch einen festen Platz in unserer Mannschaft erarbeitet. Jeyland bringt ein besonderes Stärkenprofil für seine Position mit und besitzt noch großes Entwicklungspotenzial", sagt Geschäftsführer Michael Parensen.

Er ergänzt: "Daher war es für uns naheliegend, die vertraglich vereinbarte Kaufoption zu ziehen – sowohl aus sportlicher als auch aus strategischer Sicht."