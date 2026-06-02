NEWS

Sturm Graz zieht Kaufoption bei Verteidiger

Der 21-Jährige wechselt fix von Feyenoord Rotterdam nach Graz, wo er einen langfristigen Vertrag unterschreibt.

Sturm Graz zieht Kaufoption bei Verteidiger Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Auch der SK Sturm Graz wird erneut am Transfermarkt aktiv.

Der Vizemeister zieht nach rund einem Jahr Leihe bei Jeyland Mitchell die Kaufoption. Somit gehört der Innenverteidiger, der zuvor für Feyenoord Rotterdam auflief, nun fix den Grazern.

In der vergangenen Saison kam der 21-Jährige 26 Mal für den Bundesligisten zum Einsatz. Dabei erzielte der zweikampfstarke Rechtsfuß ein Tor und eine Vorlage.

"Großes Entwicklungspotenzial"

Über die Ablöse gibt es keine Informationen. Er unterschreibt einen langfristigen Vertrag.

"Nach einer Eingewöhnungszeit im Herbst hat Jeyland seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt und sich rasch einen festen Platz in unserer Mannschaft erarbeitet. Jeyland bringt ein besonderes Stärkenprofil für seine Position mit und besitzt noch großes Entwicklungspotenzial", sagt Geschäftsführer Michael Parensen.

Er ergänzt: "Daher war es für uns naheliegend, die vertraglich vereinbarte Kaufoption zu ziehen – sowohl aus sportlicher als auch aus strategischer Sicht."

Mehr zum Thema

GAK verstärkt sich mit "universellem" Defensivspieler

GAK verstärkt sich mit "universellem" Defensivspieler

Bundesliga
1
Offiziell! Behounek kehrt nach Österreich zurück

Offiziell! Behounek kehrt nach Österreich zurück

Bundesliga
8
Transferupdate: Rapid bedient sich bei der SV Ried

Transferupdate: Rapid bedient sich bei der SV Ried

Bundesliga
1
Neuer Linksverteidiger: Schlägt Rapid in Nachbarland zu?

Neuer Linksverteidiger: Schlägt Rapid in Nachbarland zu?

Bundesliga
42
Im Sommer bei den Profis: Rapid verlängert mit Defensiv-Talent

Im Sommer bei den Profis: Rapid verlängert mit Defensiv-Talent

Bundesliga
3
Alaba-Nachfolger? Real Madrid arbeitet an Star-Neuzugang

Alaba-Nachfolger? Real Madrid arbeitet an Star-Neuzugang

Premier League
7
Offiziell! GAK verlängert mit Leistungsträger

Offiziell! GAK verlängert mit Leistungsträger

Bundesliga
4

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball SK Sturm Graz Feyenoord Rotterdam Transfer Jeyland Mitchell Transfermarkt