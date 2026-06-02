Fix: LASK holt neuen Linksverteidiger

Die Kaderplanung des Doublesiegers läuft weiter auf Hochtouren.

Denn mit Yvan Dibango vermeldet der LASK bereits einen vierten Zugang in diesem Transfersommer. Der 24-jährige Kameruner kommt ablösefrei vom ukrainischen Erstliga-Klub Kryvbas Kryvyi und unterschreibt in Linz bis Sommer 2029.

Schon Teil des Nationalteam-Kaders

Dibango wurde 2024 sogar für die Nationalmannschaft Kameruns einberufen, er wartet allerdings noch auf sein erstes Länderspiel. Seit 2024 spielt der 1,84 Meter große Linksfuß bei Kryvbas. 2021 macht er den Schritt nach Europa, wechselte damals zu Isloch (Belarus).

"Mit Yvan Dibango konnten wir einen physisch starken Spieler für uns gewinnen, der auf der linken Außenbahn sowohl in der Fünfer-, als auch in der Viererkette flexibel einsetzbar ist. Er bringt nicht nur ein sehr gutes Zweikampf- und Defensivverhalten mit, sondern schaltet sich auch häufig in die Offensive ein und ist in der Lage, Akzente nach vorne zu setzen", so LASK-Sportdirektor Dino Buric.

Der Neo-LASK-Kicker sagt über seine Entscheidung: "Ich bin überzeugt, dass der LASK der ideale Verein ist, um mich weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen zu können. Ich freue mich schon, meine künftigen Teamkollegen kennenzulernen."