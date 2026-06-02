-
Rapid? Matthäus sieht bis heute dasselbe ProblemStammtisch
-
Am Stammtisch bei Andy Ogris: Lothar MatthäusStammtisch
-
SK Rapid: Nur knapp nicht durchgefallen?Ansakonferenz
-
Top oder Flop? Die Bundesliga-Klubs im SaisoncheckAnsakonferenz
-
LASK: Größer als Leicester?Ansakonferenz
-
Demir-Schuhwurf: Ist das sein Rapid-Ende?Ansakonferenz
-
Österreichischer Meister 2026 wird...Ansakonferenz
-
Hype over, Double on!Ansakonferenz
-
Der Fluch von Red Bull SalzburgAnsakonferenz
-
Kara: Ein Mann für die großen Spiele?Ansakonferenz
Im Sommer bei den Profis: Rapid verlängert mit Defensiv-Talent
Im vergangenen Jahr gab er sein Profi-Debüt bei den Hütteldorfern, nun soll sich der 18-Jährige langfristig beweisen.
Der SK Rapid verlängert den Vertrag mit Außenverteidiger Eaden Roka.
Der 18-Jährige unterschreibt bis 2029. Letzte Saison kam er zu seinem Debüt bei den Profis, als er auswärts in der Conference League bei Rakow Czestochowa zehn Minuten am Platz stand.
Der angehende Maturant durchläuft seit 2019 die Nachwuchsstationen Rapids und hält in der Zweitmannschaft bei 59 Einsätzen, davon 27 in der abgelaufenen Saison der ADMIRAL 2. Liga.
Von der U15 bis zur U19 absolvierte er bislang insgesamt 42 Einsätze für die ÖFB-Auswahlen.
In der Sommervorbereitung, die bei Rapid voraussichtlich am 18. Juni beginnt, wird Roka Teil der Profis sein und "oben" mittrainieren.