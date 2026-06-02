Im Sommer bei den Profis: Rapid verlängert mit Defensiv-Talent

Der SK Rapid verlängert den Vertrag mit Außenverteidiger Eaden Roka.

Der 18-Jährige unterschreibt bis 2029. Letzte Saison kam er zu seinem Debüt bei den Profis, als er auswärts in der Conference League bei Rakow Czestochowa zehn Minuten am Platz stand.

Der angehende Maturant durchläuft seit 2019 die Nachwuchsstationen Rapids und hält in der Zweitmannschaft bei 59 Einsätzen, davon 27 in der abgelaufenen Saison der ADMIRAL 2. Liga.

Von der U15 bis zur U19 absolvierte er bislang insgesamt 42 Einsätze für die ÖFB-Auswahlen.

In der Sommervorbereitung, die bei Rapid voraussichtlich am 18. Juni beginnt, wird Roka Teil der Profis sein und "oben" mittrainieren.