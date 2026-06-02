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Offiziell! GAK verlängert mit Leistungsträger

Die Grazer rüsten sich für die kommende Saison und verlängern mit einem Mittelfeldspieler.

Offiziell! GAK verlängert mit Leistungsträger Foto: © GEPA
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Christian Lichtenberger bleibt dem GAK erhalten und hat seinen Vertrag bis 2028 verlängert.

In bislang 94 Pflichtspielen für die Grazer erzielte der 30-Jährige 16 Tore und bereitete 17 weitere Treffer vor. Besonders in Erinnerung bleibt sein Führungstor zum 1:0 gegen BW Linz in der letzten Runde der abgelaufenen ADMIRAL Bundesliga, das entscheidend zum gesicherten Klassenerhalt beitrug.

2023 wechselte er von Lafnitz zum GAK und feierte bereits in seiner ersten Saison den Aufstieg in die Bundesliga.

Wawra: "Einer der letzten Strassenkicker“

"Ich bin sehr froh, dass Lichti sich für den gemeinsamen Weg mit dem GAK entschieden hat. Er ist für mich noch einer der letzten „Strassenkicker“ mit dem gewissen Etwas, der auch mal etwas völlig Unerwartetes macht - solche Spieler findet man nicht mehr so oft in Österreich."

"Ich hoffe auch, dass er die Konstanz aus den letzten 10 Spielen in die neue Saison mitnimmt, denn dann werden wir wieder viel Freude mit ihm haben", sagt Sportdirektor Tino Wawra.

Die besten Bundesliga-Choreos der Saison 2025/26

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