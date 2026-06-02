Bericht: Diesen Trainer bevorzugt Klopp in Salzburg

Wer sitzt zum Start der kommenden Saison auf der Trainerbank des FC Red Bull Salzburg?

Die beiden deutschen Trainer Mitch Kniat und Lukas Kwasniok gelten weiterhin als Topkandidaten auf die Nachfolge von Daniel Beichler. Alle Infos dazu >>>

Red Bulls Global Head of Soccer, Jürgen Klopp, soll laut eines "SN"-Berichts jedoch einen anderen Trainer gerne in Salzburg sehen wollen: David Hubert (38).

Trainer von ÖFB-Legionär

Im Gegensatz zu Kniat und Kwasniok ist der Belgier derzeit nicht ohne Job. Der 38-Jährige trainiert seit Oktober 2025 den Klub von Raul Florucz, Union Saint-Gilloise.

Mit USG wurde Hubert in der abgelaufenen Saison Vizemeister, wodurch sich der Klub noch für die Champions League qualifizieren kann. Der Ex-Profi war vor seiner Zeit bei Saint-Gilloise Cheftrainer bei OH Leuven und RSC Anderlecht.