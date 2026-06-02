Beim FC Red Bull Salzburg kündigt sich der nächste Abgang an.

Nach einer enttäuschenden Saison der "Bullen" steht nun der nächste große Umbruch an. Dabei heißt es wohl auch, Abschied von Kapitän Mads Bidstrup zu nehmen. Zuletzt gab es immer wieder Gerüchte, dass dieser nach Frankreich wechseln würde. Diese nehmen jetzt Form an.

Wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, soll sich der Däne bereits mit dem französischen Topklub Olympique Lyon einig sein. Auch die Vereine würden sich annähern und laut Sportboss Marcus Mann in Kontakt stehen.

Der 25-Jährige hat bis Sommer 2029 einen Vertrag in Salzburg, somit würde eine entsprechende Ablösesumme fällig werden. Diese dürfte wohl zweistellig ausfallen.

Schuster und Gadou brachten Millionen

Bidstrup kam im Sommer 2023 von Brentford in die Mozartstadt. In der aktuellen Bundesligasaison kam er auf 25 Einsätze, bei denen ihm ein Assist gelang.

Red Bull Salzburg hat in der aktuellen Transferzeit bereits durch Jannik Schuster und Joane Gadou gutes Geld gemacht. Für Erstgenannten ging es um rund 20 Millionen Euro zu Brentford, Gadou wechselte um eine ähnliche Summe zum BVB.

Zudem sucht der Bundesligist aktuell noch nach einem neuen Trainer. Jürgen Klopp soll dabei einen Favoriten haben.