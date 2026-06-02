Offiziell: Matthias Gragger wechselt in die Bundesliga

Der GAK schlägt am Transfermarkt zu!

Wie die Grazer vermelden, wechselt Matthias Gragger vom SKU Amstetten aus der ADMIRAL 2. Liga zum Bundesligisten. Er unterschreibt einen Vertrag bis 2028.

Seine Karriere begann der 24-Jährige am Wolfgangsee bei Abersee, ehe es für ihn zu Red Bull Salzburg in die Akademie ging. Nach vier Jahren beim SV Ried wechselte er 2025 zu Amstetten.

Bisher kam der Verteidiger auf 29 Bundesligaspiele, in denen er zweimal traf. In der zweithöchsten Spielklasse spielte er 38 Mal und erzielte vier Tore.

Gragger "universell einsetzbar"

"Mit Matthias bekommen wir einen universell einsetzbaren Spieler, der in unserem System auf drei Positionen spielen kann. Er ist körperlich in einem Top-Zustand, kann sehr intensiv und viel laufen und hat mich auch durch seine Mentalität und seinen Willen überzeugt", erklärt Sportdirektor Tino Wawra.

Auch der Spieler selbst zeigt sich begeistert: "Ich freue mich, dass das mit dem GAK geklappt hat. Der GAK ist ein Traditionsverein mit tollen Fans, ich kann es also kaum erwarten, zum ersten Mal im Stadion Graz-Liebenau aufzulaufen."