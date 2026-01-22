Transfer-Update: Wer wird neuer Rapid-Stürmer?

Auch am Donnerstag brodelt die Gerüchteküche, es gibt auch so manche Vollzugsmeldungen.

LAOLA1 fasst für euch die neuesten Entwicklungen zusammen.

ADMIRAL Bundesliga:

Stürmersuche: Wird der SK Rapid in Belgien fündig?

Rapid soll Millionen für jungen Stürmer bieten

LASK kassiert wohl Transferabsage von Stürmer

Schnappt sich Ried ein Bayern-Talent?

ADMIRAL 2. Liga:

Über Umweg Malta: Austria Lustenau verpflichtet Stürmer

Regionalliga:

Wacker Innsbruck holt nächsten Uruguayer

ÖFB-Legionäre:

Unterschreibt ein ÖFB-Star bei Celtic Glasgow?