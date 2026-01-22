NEWS
Transfer-Update: Wer wird neuer Rapid-Stürmer?
Bei Rapids Suche nach einem Angreifer fallen zunehmend Namen, ein Bayern-Spieler soll bei Ried landen. Und Celtic angelt nach einem ÖFB-Star. Das Transfer-Update:
Auch am Donnerstag brodelt die Gerüchteküche, es gibt auch so manche Vollzugsmeldungen.
LAOLA1 fasst für euch die neuesten Entwicklungen zusammen.
ADMIRAL Bundesliga:
Stürmersuche: Wird der SK Rapid in Belgien fündig?
Rapid soll Millionen für jungen Stürmer bieten
LASK kassiert wohl Transferabsage von Stürmer
Schnappt sich Ried ein Bayern-Talent?
ADMIRAL 2. Liga:
Über Umweg Malta: Austria Lustenau verpflichtet Stürmer
Regionalliga:
Wacker Innsbruck holt nächsten Uruguayer
ÖFB-Legionäre: