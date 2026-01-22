NEWS

Werder-Coach hofft auf Verbleib von ÖFB-Nationalspieler

Der Coach der Bremer lobt den Österreicher und reagiert auf Abgangsgerüchte.

Werder-Coach hofft auf Verbleib von ÖFB-Nationalspieler Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Romano Schmid wird seit Tagen mit einem Wechsel von Werder Bremen in die Premier League zu Leeds United in Verbindung gebracht.

Der Österreicher hat bei Werder aber einen hohen Stellenwert.

Cheftrainer Horst Steffen macht jetzt auf einer Pressekonferenz klar: "Ich bin froh, dass er da ist. Und ich hoffe, das bleibt so."

Lob für Schmid

Einen Abgang erhofft er sich also nicht. Ein Verkauf sei "spekulativ". "Alles, was da jetzt wieder an Gerüchten in der Welt war, hat ihn leistungsmäßig gar nicht gestört", hält er aber fest.

In Bremen ist Schmid auf alle Fälle gesetzt. "Ich fand ihn immer wieder so aktiv und so gut mit letzten und vorletzten Pässen, dass ich das Gefühl habe: Er sollte aufs Feld kommen. Das ist für mich klar", so der Werder-Übungsleiter.

Gerüchte über laufende Verhandlungen wurden von Werder Boss Clemens Fritz kürzlich dementiert >>>

Mehr zum Thema

Unterschreibt ein ÖFB-Star bei Celtic Glasgow?

Unterschreibt ein ÖFB-Star bei Celtic Glasgow?

Deutsche Bundesliga
31
ÖFB-Star Schmid vor PL-Deal? Das sagt der Werder-Boss

ÖFB-Star Schmid vor PL-Deal? Das sagt der Werder-Boss

Deutsche Bundesliga
3
Neuer Gregoritsch-Kollege? Ilzer-Schützling vor Hoffenheim-Flucht

Neuer Gregoritsch-Kollege? Ilzer-Schützling vor Hoffenheim-Flucht

Deutsche Bundesliga
ÖFB-Teamspieler Posch wechselt Verein

ÖFB-Teamspieler Posch wechselt Verein

Deutsche Bundesliga
15
So viel verlangt Ilzers Hoffenheim für Ex-Austrianer Tabakovic

So viel verlangt Ilzers Hoffenheim für Ex-Austrianer Tabakovic

Deutsche Bundesliga
55
Toptalent verlässt BVB und wechselt zu Salzburg-Gegner

Toptalent verlässt BVB und wechselt zu Salzburg-Gegner

Deutsche Bundesliga
3
Muslics Schalke kurz vor Verpflichtung von Stürmerlegende

Muslics Schalke kurz vor Verpflichtung von Stürmerlegende

International
3
Kommentare

Kommentare

ÖFB-Legionäre Deutsche Bundesliga Fußball Fußball International Deutschland (Fußball) SV Werder Bremen Gerüchteküche Transfermarkt Romano Schmid Horst Steffen