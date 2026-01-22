Werder-Coach hofft auf Verbleib von ÖFB-Nationalspieler

Romano Schmid wird seit Tagen mit einem Wechsel von Werder Bremen in die Premier League zu Leeds United in Verbindung gebracht.

Der Österreicher hat bei Werder aber einen hohen Stellenwert.

Cheftrainer Horst Steffen macht jetzt auf einer Pressekonferenz klar: "Ich bin froh, dass er da ist. Und ich hoffe, das bleibt so."

Lob für Schmid

Einen Abgang erhofft er sich also nicht. Ein Verkauf sei "spekulativ". "Alles, was da jetzt wieder an Gerüchten in der Welt war, hat ihn leistungsmäßig gar nicht gestört", hält er aber fest.

In Bremen ist Schmid auf alle Fälle gesetzt. "Ich fand ihn immer wieder so aktiv und so gut mit letzten und vorletzten Pässen, dass ich das Gefühl habe: Er sollte aufs Feld kommen. Das ist für mich klar", so der Werder-Übungsleiter.

Gerüchte über laufende Verhandlungen wurden von Werder Boss Clemens Fritz kürzlich dementiert >>>