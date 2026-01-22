LASK kassiert wohl Transferabsage von Stürmer

Der LASK kann einen möglichen Transferkandidaten wohl von der Liste streichen. Laut "Sky" hat Ben Bobzien (Mainz) einen Leihtransfer nach Linz abgesagt.

Andere Anfragen, die dem Stürmer offenbar mehr zusagten, sollen den Ausschlag gegeben haben. Der ehemalige Stürmer von Lustenau und Klagenfurt wird Mainz wohl im Winter noch verlassen.

Bei Abstiegskandidaten, zu dem erst vor Kurzem ein dritter Österreicher wechselte, kam Bobzien im Herbst nur spärlich zum Zug. Dort hat er noch einen Vertrag bis 2027.