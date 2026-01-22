NEWS

Schnappt sich Ried ein Bayern-Talent?

Die Innviertler sollen kurz vor der Leihe eines 18-Jährigen stehen. Es soll eine Kaufoption geben.

Schnappt sich Ried ein Bayern-Talent? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Mittelfeldspieler Jussef Nasrawe soll kurz vor einem Wechsel zur SV Ried stehen.

Das berichtet "Transfermarkt.de". Demnach soll das Talent des FC Bayern München per Leihe ins Innviertel kommen, Ried soll auch eine Kaufoption bekommen.

Der 18-Jährige durchlief sämtliche Teams am Bayern-Campus, aktuell gehört er zu den Stammspielern bei Bayern II. In der Regionalliga Bayern kommt er auf 19 Einsätze (15 Mal stand er in der Startelf), dabei erzielte er ein Tor und steuerte sechs Vorlagen bei. Nasrawe kann sowohl im Zentrum als auch als Linksaußen eingesetzt werden.

Admiral Bundesliga Fußball SV Ried Transfermarkt Gerüchteküche FC Bayern München II