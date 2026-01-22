Schnappt sich Ried ein Bayern-Talent?

Mittelfeldspieler Jussef Nasrawe soll kurz vor einem Wechsel zur SV Ried stehen.

Das berichtet "Transfermarkt.de". Demnach soll das Talent des FC Bayern München per Leihe ins Innviertel kommen, Ried soll auch eine Kaufoption bekommen.

Der 18-Jährige durchlief sämtliche Teams am Bayern-Campus, aktuell gehört er zu den Stammspielern bei Bayern II. In der Regionalliga Bayern kommt er auf 19 Einsätze (15 Mal stand er in der Startelf), dabei erzielte er ein Tor und steuerte sechs Vorlagen bei. Nasrawe kann sowohl im Zentrum als auch als Linksaußen eingesetzt werden.