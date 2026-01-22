Über Umweg Malta: Austria Lustenau verpflichtet Stürmer

Die Liebe hat Asumah Abubakar bereits im Herbst in den Bregenzerwald gezogen - nun unterschreibt der Angreifer beim SC Austria Lustenau.

Wie der Tabellenvierte der ADMIRAL 2. Liga bekannt gibt, läuft der 28-Jährige zukünftig für die Vorarlberger auf. Über Umwege hat der Stürmer zu den Grün-Weißen gefunden.

Den ersten Kontakt mit dem Klub hat es bereits im Herbst gegeben, ehe es den Portugiesen mit ghanaischen Wurzeln im vergangenen Oktober doch nach Malta zum Birkirkara FC gezogen hat.

Vier Tore in fünf Spielen auf Malta

Nach vier Toren in fünf Einsätzen in Maltas höchster Liga lebt der Angreifer nun wieder im Bregenzerwald - und hat auch seine sportlichen Zelte im Ländle aufgeschlagen.

"Ich freue mich, jetzt hier zu sein. Ich bin gekommen, um das Team zu verstärken und werde alles geben, um die gemeinsamen Ziele zu erreichen. Ich freue mich auf die Mannschaft, den Verein und vor allem auf die Fans", wird Abubakar auf der Vereinswebsite zitiert.

Sportchef Dieter Alge freue sich, "dass wir mit Abu einen erfahrenen Stürmer für unseren Verein gewinnen konnten. Er bringt nicht nur Qualität und Torgefahr mit, sondern auch wertvolle Erfahrung, die unserer Mannschaft auf und neben dem Platz helfen wird."