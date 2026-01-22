Stürmersuche: Wird der SK Rapid in Belgien fündig?

Die Stürmersuche des SK Rapid läuft auf Hochtouren.

Seit der Verletzung von Claudy Mbuyi gibt es mit Janis Antiste und Ercan Kara nur noch zwei Neuner im Kader der Hütteldorfer. Deshalb will Sportchef Markus Katzer auf der Position nachbessern. Alle Infos <<<

Neben Georgios Koutsias wird nun ein weiterer Name mit Rapid in Verbindung gebracht. Laut "Sky Sport Austria" gelte Jusef Erabi als eine mögliche Option für die Grün-Weißen.

Mitspieler von Lawal und Sattlberger

Der 22-jährige Schwede wechselte erst im September 2025 zu KRC Genk in die belgische Jupiler Pro League. Der Mitspieler der ÖFB-Legionäre Nikolas Sattlberger und Tobias Lawal spielt aber kaum von Anfang an, ist beim Team von Nicky Hayen nur Ergänzungsspieler.

Erabis Einsatzzeiten würden sich bei Rapid also erhöhen, jedoch nur kurzfristig.

Leihe als realistische Option

Denn nach dem "Kurier" berichtet nun auch Sky davon, dass die Verpflichtung eines neuen Stürmers einzig per Leihe erfolgen soll. Im vergangenen Sommer nahm Rapid zwar knapp 19 Mio. Euro ein, gab nichtsdestotrotz über 11 Mio. Euro aus.

Der Marktwert von Erabi liegt laut "transfermarkt" bei 5 Mio. Euro, im vergangenen September kauft Genk den Stürmer für 4 Mio. Euro von Hammarby IF.