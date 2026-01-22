NEWS

Rapid soll Millionen für jungen Stürmer bieten

Ein junger Grieche wird mit den Wienern in Verbindung gebracht. Dieser steht aktuell in der Schweiz unter Vertrag.

Der SK Rapid hat angekündigt, nach den Ausfällen von Claude Mbuyi und Louis Schaub sich noch in der Offensive verstärken zu wollen.

Nun wird ein junger griechischer Stürmer mit den Wienern in Verbindung gebracht. Laut "Blick" habe der Tabellensiebte der ADMIRAL Bundesliga ein Angebot für Luganos Georgios Koutsias (21) in Höhe von ca. zwei bis drei Millionen Franken (umgerechnet 2,15 bis 3,23 Millionen Euro).

Wie der "Kurier" allerdings berichtet, sei zumindest an der Höhe des Angebots nichts dran. Rapid habe demnach nicht das Kapital für einen Transfer für 2 bis 3 Millionen Euro. Eine Leihe dürfte hingegen möglich sein.

Wurde von Behrens beschimpft

Koutsias stand zuletzt nicht mehr im Kader des Schweizer Klubs. Auslöser war ein Ausraster von Ex-Wolfsburg-Kicker Kevin Behrens, der ihn wütend in einem Testspiel beschimpfte. Der Grieche habe laut Klubangaben danach eine Auszeit gebraucht, könnte jetzt den Klub verlassen.

Koutsias verbucht in der laufenden Saison in 18 Spielen drei Treffer und einen Assist. Sein Marktwert beläuft sich auf 2,5 Millionen Euro. Im Jänner 2025 wechselte der Stürmer zuerst per Leihe (in diesem Winter dann fix) aus der MLS (Chicago) in die Schweiz.

Vor seiner Zeit in den Staaten spielte er unter anderem bei PAOK in Griechenland. Sein Vertrag läuft noch bis 2028. In der Liga war er bei Lugano in der aktuellen Saison nicht immer erste Wahl (33 Prozent Startelfquote).

