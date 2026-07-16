Ried lotst dänischen Nachwuchs-Nationalspieler ins Innviertel

Die SV Ried gibt den siebten Neuzugang des Transferfensters bekannt!

Mit Tobias Lund Jensen wechselt ein dänischer Nachwuchs-Nationalspieler ins Innviertel.

Der 20-Jährige kann offensiv auf den Flügeln eingesetzt werden, er kommt von Club Brügge. Für deren zweite Mannschaft traf er in 63 Spielen in der Challenger Pro League drei Mal und steuerte zwölf Assists bei.

Leihe mit Kaufoption

Ried verpflichtet Lund Jensen per Leihe, hat sich aber auch eine Kaufoption gesichert.

"Mit Tobias Lund Jensen bekommen wir einen Offensivspieler, der trotz seines jungen Alters schon Erfahrung im belgischen Profifußball und in den dänischen Nachwuchsteams gesammelt hat", sagt Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport bei der SV Ried.

Lund Jensen spielte für die dänischen U-Nationalteams zwischen der U16 und der U19.

Traf im Youth-League-Finale

"In diesem Jahr hat er im Finale der Youth League getroffen und damit gezeigt, dass er in den wichtigen Momenten da ist. Mit Bajic, Boguo und Rhodes haben wir bereits drei klassische Flügelspieler im Kader, daher wollten wir auf dieser Position bewusst noch mehr Variabilität in den Kader bringen", sagt Fiala weiter.

Lund Jensen könne sowohl in der Breite als auch im Halbraum spielen, mit seinem starken linken Fuß finde er immer wieder kreative Lösungen ins letzte Drittel.

Lund Jensen sagt: "Ich sehe hier in Ried eine gute Möglichkeit zu zeigen, wer ich bin. Hier hat man das Gefühl, wie in einer Familie zu sein – sowohl mit den Teamkollegen als auch mit den Fans. Ich möchte Freude in die Spiele bringen und diese Freude sollen auch die Fans spüren. Ich möchte eine gute Saison spielen und gute Erinnerungen sammeln."