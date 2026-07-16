Der Kader des SK Sturm für die neue Saison nimmt Gestalt an.

Vier Neuzugänge hat der Vizemeister bisher vorgestellt - abgeschlossen ist die Transferplanung jedoch noch nicht. So sollen die Grazer noch auf der Suche nach einem Linksverteidiger als Ersatz für Emir Karic sein, außerdem wünscht sich Trainer Fabio Ingolitsch einen Stürmer mit einem anderen Profil.

"Es gibt konkrete Verhandlungen", meint Michael Parensen im Interview mit der "Krone". Einfach gestaltet sich dieses Vorhaben jedoch nicht.

Die Transferperiode sei "immer auch ein bisschen ein Wellenbad der Gefühle. Man hat manchmal das Gefühl, es geht beim Transfer alles in die richtige Richtung. Dann passiert wieder irgendwas. Bei einem Klub verletzt sich etwa ein Spieler. Dann wird der andere Spieler wieder nicht abgegeben. Von daher ist es schwer abzuschätzen", fügt der Geschäftsführer Sport hinzu.

Leihgeschäfte als "relativ wahrscheinliche Option"

Auch da der budgetäre Gürtel bei Sturm heuer enger geschnallt ist. Dass die weiteren Neuzugänge per Leihe kommen, schließt der 40-Jährige nicht aus: "Das muss nicht sein, aber es ist eine relativ wahrscheinliche Option."

Immerhin sei für die bisherigen Transfers Jürgen Heil, Simon Seidl, Petar Petrovic und Tormann Ammar Helac bereits Geld geflossen. "Zudem haben wir bei Jeyland Mitchell die Kaufoption gezogen", sagt Parensen.

Auf die Frage, ob letzterer nach einem geglückten Einzug in die Europacup-Gruppenphase zu Geld gemacht werden könnte, lässt sich der Geschäftsführer Sport nicht ein: "Klingt nach einem interessanten Plan."

Dafür bezieht er jedoch Stellung zu den Gerüchten um Jon Gorenc Stankovic und Ryan Fosso, die heiß begehrt sein sollen: "Wir haben weder bei Jon noch bei Ryan etwas Konkretes vorliegen."

Angebote für Abgangskandidaten noch nicht überzeugend

Um die Abgangskandidaten Emanuel Aiwu, Niklas Geyrhofer und Amady Camara, die allesamt am Abstellgleis bei den Grazern stehen, gibt es indes noch keinen Transfer-Vollzug zu vermelden: "Es kommen vermehrt Angebote rein, aber es ist noch nicht das, was wir wollen."

Generell dürften aber einige Spieler Interesse bei anderen Klubs geweckt haben: "Sturm zieht weiter extrem. Es gibt immer wieder Interesse an allen möglichen Spielern. Nicht nur an jenen, die wir abgeben möchten", erläutert Parensen.

Wechseln könnte auch Maurice Malone: Am 25-jährigen Deutschen, der erst in der vergangenen Saison von der Wiener Austria nach Graz gewechselt ist, soll Maccabi Haifa interessiert sein (alle Infos >>>).