ÖFB-Legionär wechselt zurück nach Ingolstadt

Benjamin Kanuric beendet sein Kapitel in Portugal und wechselt zurück zu den Schanzern nach Ingolstadt.

Der ehemalige U21-Nationalteamspieler absolvierte in der vergangenen Saison bei Leixões SC 16 Pflichtspiele und erzielte insgesamt drei Tore sowie zwei Assists. Allerdings kam er in der ersten Saisonhälfte nur als Joker und in der zweiten fast gar nicht zum Einsatz.

"Bringt Qualität, Kreativität und Spielverständnis mit"

Kanuric freut sich, wieder zurück bei Ingolstadt zu sein: "Ich habe mich hier vom ersten Tag an unglaublich wohlgefühlt und gemeinsam mit der Mannschaft und unseren Fans viele besondere Momente erlebt. Auch während meiner Zeit in Portugal habe ich den Verein immer verfolgt. Die Gespräche mit der Vereinsführung haben mir ein richtig gutes Gefühl gegeben und mich in meiner Entscheidung bestärkt. Als sich die Möglichkeit zur Rückkehr ergeben hat, musste ich deshalb nicht lange überlegen."

Ingolstadts Kaderplaner Rigo Hof ist begeistert von dem Transfer: "Mit seiner Qualität, Kreativität und seinem Spielverständnis bringt er genau die Eigenschaften mit, die unserem Offensivspiel guttun. Die Zeit im Ausland hat ihm zudem wertvolle Erfahrungen ermöglicht und zu seiner sportlichen wie persönlichen Weiterentwicklung beigetragen. Mit seiner Art Fußball zu spielen, wird er uns bereichern, vor allem aber passt er menschlich hervorragend in unser Team."