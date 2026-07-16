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Ex-Rapidler vor Wechsel nach Italien?

Lukas Grgic könnte nach seiner Zeit beim SK Rapid nach Süditalien wechseln.

Ex-Rapidler vor Wechsel nach Italien? Foto: © GEPA
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Der Vertrag von Lukas Grgic beim SK Rapid Wien ist Ende Juni ausgelaufen. Nun könnte es den defensiven Mittelfeldspieler nach Italien ziehen.

Wie "Sky" berichtet, zeigt der italienische Drittligist SSC Bari Interesse am 30-Jährigen. Gespräche sollen aktuell stattfinden, eine Einigung ist noch ausständig.

Grgic hat mehrere Optionen

Neben Bari sollen auch Vereine aus Griechenland und Polen ihre Fühler nach Grgic ausgestreckt haben.

2023 kam Grgic von Hajduk Split nach Hütteldorf und absolvierte 95 Pflichtspiele für die Grün-Weißen.

Diese Fußball-Stars sind aktuell zum Nulltarif zu haben

Dusan Vlahovic (26)
Mohamed Salah (34)

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