NEWS

Gibt Sturm Maurice Malone nach einem Jahr wieder ab?

Der Deutsche kam im September 2025 von der Austria nach Graz. Seitdem verlief es für Maurice Malone in der Murstadt eher unglücklich.

Gibt Sturm Maurice Malone nach einem Jahr wieder ab? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Endet das Kapitel SK Sturm Graz für Maurice Malone (25) bereits nach einem Jahr?

In seiner ersten Saison bei den "Blackies" konnte der Deutsche nicht unbedingt überzeugen. Malone pendelte zwischen Startelf und Jokerrolle. Insgesamt kommt er auf vier Tore und drei Vorlagen in wettbewerbsübergreifend 39 Spielen.

Wie das israelische Sportmedium "Sport5" schreibt, soll Malone bei Maccabi Haifa im Gespräch sein. Der 25-Jährige sei demnach ein Kandidat, um Angreifer Trivante Stewart zu ersetzen, der offenbar vor dem Abgang steht.

Der 15-fache israelische Meister belegte in der abgelaufenen Saison den fünften Platz.

Mehr zum Thema

Ex-Rapidler vor Wechsel nach Italien?

Ex-Rapidler vor Wechsel nach Italien?

Bundesliga
25
Transfer-Update: Wiedersehen von Glasner und Schlager?

Transfer-Update: Wiedersehen von Glasner und Schlager?

Bundesliga
4
Holt Hartberg einen Ex-Sturm-Spieler an Bord?

Holt Hartberg einen Ex-Sturm-Spieler an Bord?

Bundesliga
9
Sturm muss mehrere Wochen auf Camara verzichten

Sturm muss mehrere Wochen auf Camara verzichten

Bundesliga
1
Ried lotst dänischen Nachwuchs-Nationalspieler ins Innviertel

Ried lotst dänischen Nachwuchs-Nationalspieler ins Innviertel

Bundesliga
5
Ex-Salzburger wird mit Rapid in Verbindung gebracht

Ex-Salzburger wird mit Rapid in Verbindung gebracht

Bundesliga
46
Denkt Bayern München an Spanien-Starter?

Denkt Bayern München an Spanien-Starter?

Deutsche Bundesliga

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Maurice Malone Gerüchteküche Maccabi Haifa SK Sturm Graz Transfermarkt