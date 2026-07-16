Gibt Sturm Maurice Malone nach einem Jahr wieder ab?

Endet das Kapitel SK Sturm Graz für Maurice Malone (25) bereits nach einem Jahr?

In seiner ersten Saison bei den "Blackies" konnte der Deutsche nicht unbedingt überzeugen. Malone pendelte zwischen Startelf und Jokerrolle. Insgesamt kommt er auf vier Tore und drei Vorlagen in wettbewerbsübergreifend 39 Spielen.

Wie das israelische Sportmedium "Sport5" schreibt, soll Malone bei Maccabi Haifa im Gespräch sein. Der 25-Jährige sei demnach ein Kandidat, um Angreifer Trivante Stewart zu ersetzen, der offenbar vor dem Abgang steht.

Der 15-fache israelische Meister belegte in der abgelaufenen Saison den fünften Platz.