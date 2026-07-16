Wieder in Deutschland: Tino Casali hat neuen Klub

Tino Casali hat einen neuen Verein!

Der 30-jährige Tormann schließt sich dem deutschen Zweitligisten VfL Bochum an und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2028.

Zuletzt stand Casali bei RW Essen unter Vertrag, in der 3. Liga kam er auf zwei Einsätze. Zuvor war er kurzzeitig bei seinem Ex-Klub SCR Altach engagiert. Im Sommer 2023 wechselte Casali von den Rheindörflern zu Eintracht Braunschweig. Nach einem Kreuzbandriss machte er für den Klub allerdings nur ein Pflichtspiel.

"Etwas Besonderes für mich"

"Ich kenne Sebastian Baumgartner (Bochums Tormanntrainer, Anm.) bereits aus meiner Zeit in Österreich. Die Gespräche mit ihm waren so gut, dass ich schnell von dem Schritt überzeugt war. Der VfL ist ein großer Traditionsverein, das ist etwas Besonderes für mich", wird Casali in der Pressemitteilung zitiert.

Simon Zoller, Direktor Lizenzfußball beim VfL Bochum, sagt: "Tino wird die Rolle als Herausforderer der anderen beiden Torhüter übernehmen und mit seiner Erfahrung und Qualität nicht nur Hugo Rölleke in seiner Entwicklung unterstützen, sondern auch Timo als Nummer eins im täglichen Training immer wieder fordern und pushen. Von seiner Präsenz und seiner Professionalität wird die gesamte Torhütergruppe profitieren. Gleichzeitig wird er auch für die Kabine ein echter Gewinn sein."