Vom Partnerklub: Bregenz holt routinierten Mittelfeldspieler

Schwarz-Weiß Bregenz hat einen weiteren Spieler von Tochigi City verpflichtet.

Mit Genta Omotehara wechselt ein routinierter Mittelfeldspieler ins Ländle. Nach Torhüter Peter Kwame Aizawa und Stürmer Keita Saito ist es bereits der dritte Neuzugang, der vom japanischen Partnerklub in die Vorarlberger Hauptstadt wechselt.

Der 30-jährige Offensivspieler, der in der Jugend für Vissel Kobe gespielt hat, ist seit 2022 bei Tochigi unter Vertrag gestanden und mit dem Team von der vierten in die zweite Liga durchmarschiert.

Insgesamt kommt Omotehara auf 109 Einsätze in der J2 League, in der abgelaufenen Saison ist er jedoch nicht zum Einsatz gekommen.

In Bregenz unterschreibt der offensive Mittelfeldspieler, der bereits die Vorbereitung beim Zweitligisten mitgemacht hat, einen Vertrag bis Sommer 2027.