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ÖFB-Legionär und Ex-Rapidler zu Chievo

Manuel Martic setzt seine Karriere in Italien fort und unterschreibt in Verona.

ÖFB-Legionär und Ex-Rapidler zu Chievo Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Manuel Martic ist nach seinem Abschied von Catania in der italienischen Serie D fündig geworden.

Der Oberösterreicher unterschreibt beim Viertligisten Chievo.

Nach Legnano, Lecco und Catania ist der Klub aus Verona bereits die vierte Station in Italien.

Viele Stationen

Der Innenverteidiger wurde von Vorwärts Steyr ausgebildet, wechselte vom damaligen Regionalligisten zum SKN St. Pölten, mit dem er unter anderem auch in der Bundesliga spielte, ehe er vom SK Rapid verpflichtet wurde.

Für die Profis der Hütteldorfer absolvierte Martic zwischen 2018 und 2020 23 Pflichtspiele. Danach ging es für ihn nach Kroatien zu Inter Zapresic, nach Ungarn zu Mezőkövesd und nach Finnland zu HJK Helsinki, ehe er 2023 in Italien seine neue fußballerische Heimat fand.

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