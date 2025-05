Die Saison in der ADMIRAL Bundesliga ist fast, die Gerüchteküche wird angeheizt, am Transfermarkt gibt es immer mehr Wechsel zu vermelden. Am heutigen Freitag, den 30. Mai 2025, drehte sich das Transferkarussell besonders rasant - vor allem in Sachen Gerüchte.

Die Transfer-Liste der Bundesliga >>>

LAOLA1 hat die wichtigsten Transfer-News des Tages für euch gesammelt:

ADMIRAL Bundesliga

Rapid angelt offenbar nach Avdijaj. Hier nachlesen>>>

Zieht es Dominik Fitz nach Barcelona? Hier nachlesen>>>

Fix! Sturm Graz holt Dänen mit Serie-A-Erfahrung. Hier nachlesen>>>

Sturm-Star Böving im Visier von englischem Zweitligisten. Hier nachlesen>>>

Zukunft von Sturm-Abwehrchef Gregory Wüthrich geklärt. Hier nachlesen>>>

Austria: Ex-Rapidler und "verlorener Sohn" sind Thema. Hier nachlesen >>>

Schnappt sich Austria Wien einen Hartberg-Verteidiger? Hier nachlesen>>>

Salzburg soll nächsten Japaner verpflichtet haben. Hier nachlesen>>>

Salzburg denkt wohl an 18-jährigen Offensivmann aus Polen. Hier nachlesen>>>

Neuer "Bullen"-Co-Trainer soll feststehen. Hier nachlesen>>>

Rapid-Star weckt wohl Interesse bei Red-Bull-Klub. Hier nachlesen >>>

WAC nimmt Ried-Schlüsselspieler ins Visier. Hier nachlesen>>>

Klagenfurt-Talent vor Wechsel nach Deutschland. Hier nachlesen>>>

Bundesliga-Aufsteiger SV Ried verabschiedet fünf Spieler. Hier nachlesen>>>

ADMIRAL 2. Liga

Offiziell! Marco Djuricin wechselt innerhalb der 2. Liga. Hier nachlesen>>>

Wichtiger Leistungsträger verlängert bei Austria Lustenau. Hier nachlesen>>>

Lustenau verpflichtet Offensivspieler von Clermont Foot. Hier nachlesen>>>