Vizemeister FC Red Bull Salzburg möchte in der kommenden Saison wieder den Meisterteller an die Salzach holen. Sportchef Rouven Schröder ist entsprechend gefordert, einen schlagkräftigen Kader zusammenzustellen.

Mit Sota Kitano (20/Cerezo Osaka) gilt ein junger Mittelstürmer medial bereits als nahezu fixer Transfer aus Japan (hier nachlesen >>>). Zudem könnte auch ein Landsmann des 20-Jährigen den Weg in die Mozartstadt finden.

Transfer aus Niederlande?

Kento Shiogai (20), ebenso Mittelstürmer, kommt laut "sponchichisoccer" aller Voraussicht nach auch zum österreichischen Vizemeister. Sein derzeitiger Klub NEC Nijmegen und Salzburg hätten sich, so heißt es, geeinigt.

Sein Vertrag in der niederländischen ersten Liga wäre noch bis 2028 gelaufen, der Marktwert beläuft sich auf 850.000 Euro.

In 25 Ligaspielen erzielte Shiogai in der Saison 2024/25 vier Tore und einen Assist, verbuchte allerdings in einer Jokerrolle insgesamt nur 539 Einsatzminuten.

Mit Kawamura und dem potenziellen Transfer Kitano würden gleich zwei japanische Landsleute in Salzburg auf ihn warten.