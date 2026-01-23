Fix! SV Ried schnappt sich ein Bayern-Talent

Die SV Ried verstärkt sich zur Rückrunde mit einem Talent des FC Bayern München.

Wie der Bundesligist am Freitag vermeldet, wechselt Jussef Nasrawe bis Saisonende auf Leihbasis ins Innviertel. Der Deal beinhaltet eine Kaufoption in unbekannter Höhe.

Der 18-Jährige spielte in der U16- sowie U17-Nationalmannschaft Deutschlands und war zuletzt für die zweite Mannschaft der Münchner in der Regionalliga Bayern aktiv. In 19 Spielen gelang ihm ein Treffer sowie sechs Assists. Dazu spielte er mit dem U19-Team des deutschen Rekordmeisters in der UEFA Youth League, kam dort fünf Mal zum Einsatz.

Die Hauptposition des Deutschen ist das zentrale Mittelfeld, Nasrawe wurde heuer allerdings auch schon als Linksverteidiger, im offensiven Mittelfeld sowie am rechten Flügel eingesetzt.

"Vielseitigkeit eröffnet taktische Möglichkeiten"

"Wir haben in diesem Transferfenster gezielt nach einem variablen Spielertyp gesucht, vergleichbar mit den Profilen von Philipp Pomer und Fabian Rossdorfer. Mit Jussef Nasrawe ist es uns gelungen, genau einen solchen Spieler zu verpflichten", sagt Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport in der Presseaussendung.

"Er bringt eine hohe fußballerische Qualität und Spielintelligenz mit und war in dieser Saison bereits als linker Verteidiger, im zentralen wie offensiven Mittelfeld sowie auf beiden Flügelpositionen im Einsatz. Er ist auch ein sehr guter Standard-Schütze. Diese Vielseitigkeit eröffnet uns zahlreiche taktische Möglichkeiten und macht unser Spiel insgesamt noch schwerer auszurechnen“, so der 38-Jährige.

"Der nächste Schritt meiner Entwicklung"

"Ich habe mich für die SV Oberbank Ried entschieden, weil es für mich der nächste Schritt in meiner Entwicklung ist. Ich hatte von Beginn an sehr vertrauensvolle Gespräche mit Wolfgang Fiala und Max Senft", so Nasrawe.

"Ich will als junger Spieler möglichst viele Spiele machen. Die Mannschaft hat einen sehr guten Herbst gespielt. Ich freue mich jetzt schon sehr auf die nächsten Wochen und Monate. Österreich hat eine Liga mit vielen jungen Talenten, die ihren Weg hier gehen“, ergänzt er.