Sturm Graz sichert sich wohl Youngster mit Serie-A-Erfahrung

Der SK Sturm Graz hat 2024/25 seinen Meistertitel in der ADMIRAL Bundesliga verteidigt. Entsprechend dürfen sich die Steirer über einen Platz in den Playoffs der UEFA Champions League freuen.

Dieser Umstand hilft Sportchef Michael Parensen auch am Transfermarkt. Jetzt soll er einen jungen Dänen verpflichtet haben. Laut "Tipsbladet" wechselt Julius Beck (20) vom Zweitligisten Esbjerg IF in die Murstadt.

Der zentrale Mittelfeldmann gehört nach einer Leihe von Spezia Calcio ab Sommer fix den Dänen, wechselt dann aber wohl direkt nach Graz.

Serie-A-Spiel gegen Lazio

2022 schaffte Beck das Debüt als Profi in Italien bei Spezia Calcio, gegen Lazio Rom durfte er für neun Minuten Serie-A-Luft schnuppern. Der Durchbruch blieb aus, nach Leihen zu Aarhus und nun Esbjerg endet sein Italien-Kapitel.

Für Esbjerg erzielte er in der laufenden Saison in 19 Ligaspielen drei Tore und vier Assists. Stimmt der Bericht des Mediums, geht es jetzt fix nach Graz. Der Medizincheck sei demnach bereits absolviert.

Als Ablöse gibt es demnach eine Handvoll Millionen dänischer Kronen. Eine Million dänische Kronen entspricht ca. 134.000 Euro.