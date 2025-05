In der Saison 2025/26 will der FC Red Bull Salzburg in der ADMIRAL Bundesliga wieder voll angreifen. Entsprechend ist Sportchef Rouven Schröder gefragt. Zwei Japaner kommen Berichten zufolge für die Offensive des Klubs (hier nachlesen >>>).

Jetzt wird ein weiterer Mann aus der vorderen Reihe mit den "Bullen" in Verbindung gebracht. Adrian Przyborek (18) von Pogon Stettin hat laut Sportjournalist Jerzy Chwalek das Interesse der Salzburger geweckt.

Flügel und Zehner

Der Youngster absolvierte in der Saison 2024/25 bereits 27 Spiele im polnischen Oberhaus, erzielte einen Treffer und verzeichnete drei Assists. Positionstechnisch ist der Transferkandidat am Flügel oder als Zehner einsetzbar. Sein Vertrag läuft noch bis 2027, der Marktwert beläuft sich auf 2,5 Millionen Euro.

Dem Bericht zufolge gab es bereits Kontakt zum Manager des Spielers. Als Ablösesumme werden vier Millionen Euro kolportiert.

