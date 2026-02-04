Transfer-Update: Vizeweltmeister bleibt ein "Veilchen"

Zwei Tage vor Schließen des österreichischen Transferfensters zeigt sich der Transfermarkt noch relativ ruhig.

Während der LASK den Vertrag mit einem Spieler auflöst, stattet die Austria eine Nachwuchshoffnung mit einem Kontrakt aus. Gerüchte gibt es beim SK Sturm, auch in der 2. Liga gibt es Aktivitäten am Transfermarkt.

LAOLA1 fasst die wichtigsten Transfer-News des Tages zusammen:

ADMIRAL Bundesliga:

Bericht: Sturm-Offerte für 17-jährigen Stürmer abgelehnt

Vertragsauflösung! LASK-Sommerneuzugang schon wieder weg

Transfer geplatzt! Sturm-Spieler stand vor Schalke-Wechsel

Austria Wien bindet U17-Vizeweltmeister

ADMIRAL 2. Liga:

Vienna holt jungen Spieler von Bayern II

Liefering-Verteidiger wechselt zu Wacker Innsbruck

ÖFB-Legionäre:

Ex-U21-Teamspieler wechselt nach Deutschland

Offiziell! Demir löst Vertrag auf