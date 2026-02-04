Transfer-Update: Vizeweltmeister bleibt ein "Veilchen"
Die Wiener Austria bindet einen Youngster, der LASK lässt einen Spieler ziehen. Neben Gerüchten gibt es einen Bayern-Spieler bei der Vienna. Das Transfer-Update:
Zwei Tage vor Schließen des österreichischen Transferfensters zeigt sich der Transfermarkt noch relativ ruhig.
Während der LASK den Vertrag mit einem Spieler auflöst, stattet die Austria eine Nachwuchshoffnung mit einem Kontrakt aus. Gerüchte gibt es beim SK Sturm, auch in der 2. Liga gibt es Aktivitäten am Transfermarkt.
LAOLA1 fasst die wichtigsten Transfer-News des Tages zusammen:
ADMIRAL Bundesliga:
Bericht: Sturm-Offerte für 17-jährigen Stürmer abgelehnt
Vertragsauflösung! LASK-Sommerneuzugang schon wieder weg
Transfer geplatzt! Sturm-Spieler stand vor Schalke-Wechsel
Austria Wien bindet U17-Vizeweltmeister
ADMIRAL 2. Liga:
Vienna holt jungen Spieler von Bayern II
Liefering-Verteidiger wechselt zu Wacker Innsbruck
ÖFB-Legionäre:
Ex-U21-Teamspieler wechselt nach Deutschland