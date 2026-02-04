Vienna holt jungen Spieler von Bayern II

Von der Säbener Straße auf die Hohe Warte!

First Vienna FC 1894 verpflichtet Max Mergner (19), der zuletzt bei FC Bayern München II unter Vertrag stand. Der Mittelfeldspieler unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2027 mit Option auf ein weiteres Jahr und kommt ablösefrei. Seit Jahresbeginn ist er nämlich vereinslos gewesen.

Mergner wechselte bereits als Kind zum deutschen Rekordmeister und durchlief danach alle Jugendteams bis hin zur zweiten Mannschaft (fünf Einsätze). In den letzten drei Saisons lief der zentrale Mittelfeldspieler auch in der Youth League auf.

Mergner schätzt Tradition der Vienna

"Mit Max haben wir einen jungen, technisch versierten und spielstarken Mittelfeldspieler verpflichtet, der großes Potenzial mitbringt und auch menschlich hervorragend ins Team passt. Im Trainingslager hat er seine Qualitäten bereits unter Beweis gestellt. Bei uns erhält er nun die Chance, seine ersten Schritte im Erwachsenenfußball zu machen und sich weiterzuentwickeln. Wir freuen uns sehr, dass er seinen Weg gemeinsam mit der Vienna gehen möchte", wird Vienna-Chefcoach Hans Kleer in der Aussendung zitiert.

Der Spieler selbst sagt zum Wechsel: "Der Verein hat eine große Tradition und einen klaren Plan für meine Entwicklung. Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung, das Team und die Fans – und darauf, hier meine nächsten Schritte zu machen.“