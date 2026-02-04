Bericht: Sturm-Offerte für 17-jährigen Stürmer abgelehnt

Gibt es noch einen fünften Wintertransfer vom SK Sturm?

Zumindest soll dies der Plan der Grazer gewesen sein, wie das schwedische Medium "SportExpressen" berichtet. Demnach habe der amtierende österreichische Meister ein Angebot für Kevin Filling (17) an AIK übermittelt. Dieses soll der Verein aus Stockholm allerdings abgelehnt haben.

Zwei Tage würde Sturm aber noch bleiben, um eine Einigung zu erzielen. Am 6. Februar endet das Transferfenster nämlich in Österreich.

In seiner ersten Profisaison mit AIK erzielte er zwei Tore in neun Spielen. Fillings Marktwert liegt laut "transfermarkt" bei 1,8 Millionen Euro.