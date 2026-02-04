NEWS

Bericht: Sturm-Offerte für 17-jährigen Stürmer abgelehnt

Laut eines schwedischen Mediums habe es ein Angebot der "Blackies" für den jungen Angreifer gegeben.

Bericht: Sturm-Offerte für 17-jährigen Stürmer abgelehnt Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Gibt es noch einen fünften Wintertransfer vom SK Sturm?

Zumindest soll dies der Plan der Grazer gewesen sein, wie das schwedische Medium "SportExpressen" berichtet. Demnach habe der amtierende österreichische Meister ein Angebot für Kevin Filling (17) an AIK übermittelt. Dieses soll der Verein aus Stockholm allerdings abgelehnt haben.

Zwei Tage würde Sturm aber noch bleiben, um eine Einigung zu erzielen. Am 6. Februar endet das Transferfenster nämlich in Österreich.

In seiner ersten Profisaison mit AIK erzielte er zwei Tore in neun Spielen. Fillings Marktwert liegt laut "transfermarkt" bei 1,8 Millionen Euro.

Mehr zum Thema

Transfer-Update: Zwei Ex-Rapidler vor Rückkehr nach Hütteldorf

Transfer-Update: Zwei Ex-Rapidler vor Rückkehr nach Hütteldorf

Bundesliga
54
Rückkehr nach 18 Jahren: Nächster Rapid-Coup steht bevor

Rückkehr nach 18 Jahren: Nächster Rapid-Coup steht bevor

Bundesliga
112
Bericht: Demir-Rückkehr zu Rapid perfekt

Bericht: Demir-Rückkehr zu Rapid perfekt

Bundesliga
163
Schweizer Sensations-Tabellenführer an Rapid-Leihgabe dran

Schweizer Sensations-Tabellenführer an Rapid-Leihgabe dran

2. Liga
27
SK Sturm widerspricht Senft: "Absage kam von uns"

SK Sturm widerspricht Senft: "Absage kam von uns"

Bundesliga
73
Wechselt ein Bayern-Kicker zum Tabellenführer der Premier League?

Wechselt ein Bayern-Kicker zum Tabellenführer der Premier League?

Deutsche Bundesliga
1
So erklärt Senft die Absage an den SK Sturm

So erklärt Senft die Absage an den SK Sturm

Bundesliga
74

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball SK Sturm Graz Transfermarkt Gerüchteküche AIK Stockholm Allsvenskan