Vertragsauflösung! LASK-Sommerneuzugang schon wieder weg

Nur ein Halbjahr nach seinem Wechsel zu den Linzern ist das Kapitel beendet.

Vertragsauflösung! LASK-Sommerneuzugang schon wieder weg Foto: © GEPA
Bryan Teixeira verlässt den LASK nach nur einem Halbjahr.

Erst zu Saisonbeginn wechselte der Stürmer von den Kap Verden vom SK Sturm in die Stahlstadt. Für die Laskler bestritt er aber kein einziges Spiel.

Gerüchte über einen Abgang von Teixeira gab es schon Anfang Jänner. Wie der LASK via "Instagram" verkündet, wurde der im Sommer 2027 auslaufende Vertrag einvernehmlich aufgelöst.

