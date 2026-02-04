NEWS

Vertrag aufgelöst! Demir bei Galatasaray verabschiedet

Der 22-Jährige ist nun auch offiziell kein Spieler von Galatasaray mehr, einem Wechsel zum SK Rapid dürfte nichts mehr im Weg stehen.

Vertrag aufgelöst! Demir bei Galatasaray verabschiedet Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Yusuf Demir ist offiziell vereinslos.

Das gibt sein bisheriger Klub, Galatasaray Istanbul, am Mittwochabend auf den Social-Media-Kanälen bekannt. Dort wurde der 22-Jährige verabschiedet, der Vertrag demnach aufgelöst.

Einem Wechsel zum SK Rapid steht dadurch wohl nichts mehr im Weg, wie "Sky Sport Austria" berichtet, soll die Unterschrift zeitnah erfolgen.

Demir lief in 26 Spielen für Galatasaray auf, erzielte dabei zwei Tore und steuerte zwei Assists bei. Das bei Rapid ausgebildete einstige Wunderkind war 2021 zum FC Barcelona ausgeliehen, kehrte im Jänner 2022 aber ein erstes Mal zu Rapid zurück. Aus Hütteldorf wechselte er im Herbst 2022 zu Galatasaray, war zwischendurch auch an den FC Basel verliehen.

Wie "Sky" berichtet, sollen auch Klubs aus Portugal und Italien an einer Verpflichtung Demirs interessiert gewesen sein, alles deutet aber auf eine erneute Rückkehr nach Hütteldorf hin.

Mehr zum Thema

Französischer Weltmeister wechselt in die Türkei

Französischer Weltmeister wechselt in die Türkei

International
Bericht: Demir-Rückkehr zu Rapid perfekt

Bericht: Demir-Rückkehr zu Rapid perfekt

Bundesliga
163
Transfer-Update: Zwei Ex-Rapidler vor Rückkehr nach Hütteldorf

Transfer-Update: Zwei Ex-Rapidler vor Rückkehr nach Hütteldorf

Bundesliga
54
James Rodriguez steht vor Wechsel zu Fitz-Klub

James Rodriguez steht vor Wechsel zu Fitz-Klub

International
7
Messis Jugendklub träumt: Kehrt der Superstar heim?

Messis Jugendklub träumt: Kehrt der Superstar heim?

International
Wechselt ein Bayern-Kicker zum Tabellenführer der Premier League?

Wechselt ein Bayern-Kicker zum Tabellenführer der Premier League?

Deutsche Bundesliga
1
Transfer-Update: Vizeweltmeister bleibt ein "Veilchen"

Transfer-Update: Vizeweltmeister bleibt ein "Veilchen"

Bundesliga

Kommentare

Fußball Fußball International Türkei (Fußball) Süper Lig Yusuf Demir Transfermarkt Gerüchteküche Galatasaray SK SK Rapid Wien