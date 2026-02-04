Vertrag aufgelöst! Demir bei Galatasaray verabschiedet

Yusuf Demir ist offiziell vereinslos.

Das gibt sein bisheriger Klub, Galatasaray Istanbul, am Mittwochabend auf den Social-Media-Kanälen bekannt. Dort wurde der 22-Jährige verabschiedet, der Vertrag demnach aufgelöst.

Einem Wechsel zum SK Rapid steht dadurch wohl nichts mehr im Weg, wie "Sky Sport Austria" berichtet, soll die Unterschrift zeitnah erfolgen.

Demir lief in 26 Spielen für Galatasaray auf, erzielte dabei zwei Tore und steuerte zwei Assists bei. Das bei Rapid ausgebildete einstige Wunderkind war 2021 zum FC Barcelona ausgeliehen, kehrte im Jänner 2022 aber ein erstes Mal zu Rapid zurück. Aus Hütteldorf wechselte er im Herbst 2022 zu Galatasaray, war zwischendurch auch an den FC Basel verliehen.

Wie "Sky" berichtet, sollen auch Klubs aus Portugal und Italien an einer Verpflichtung Demirs interessiert gewesen sein, alles deutet aber auf eine erneute Rückkehr nach Hütteldorf hin.