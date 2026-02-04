Austria Wien bindet U17-Vizeweltmeister

Der österreichische U17-Vizeweltmeister Vasilije Marković bleibt Austria Wien erhalten und unterzeichnet seinen ersten Profivertrag, der bis Sommer 2028 läuft.

"Ich freue mich sehr, meinen Weg bei der Austria fortzusetzen. Die intensiven und wertschätzenden Gespräche in den vergangenen Tagen haben mir klar gezeigt, dass Austria Wien der richtige Klub für meine sportliche und persönliche Entwicklung ist", sagt Vasilije Marković.

Flog mit ins Trainingslager nach Side

Der U17-Vizeweltmeister hat turbulente Wochen hinter sich: Zunächst spielte er sich mit der ÖFB-Elf bei der Weltmeisterschaft in Katar ins öffentliche Rampenlicht, danach folgte das Debüt im Erwachsenenbereich bei den Young Violets in der 2. Liga. Im letzten Spiel des Jahres stand der 17-Jährige gleich erstmalig in der Startelf und feierte mit den Jungveilchen einen 2:1-Sieg über Bundesliga-Absteiger Austria Klagenfurt.

Im Jänner flog das Eigengewächs bereits mit in das Profi-Trainingslager nach Side.

"Es freut uns sehr, dass sich Vaso trotz konkreter Anfragen anderer Klubs für uns entschieden hat. Wir haben uns intensiv um einen Verbleib bemüht und ihm eine klare sportliche Perspektive am Weg in den Profifußball aufgezeigt. Unser Ziel ist es auch zukünftig, unsere Top-Talente aus der Akademie frühzeitig und langfristig an uns zu binden", freut sich Sport-Vorstand Tomas Zorn.