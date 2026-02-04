NEWS

James Rodriguez steht vor Wechsel zu Fitz-Klub

Minnesota United dürfte ein echter Coup gelingen. Der Wechsel soll vor der Finalisierung stehen.

James Rodríguez steht kurz vor einem Wechsel in die Major League Soccer.

Der kolumbianische Spielmacher befinde sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit Minnesota United, ein Deal stehe unmittelbar bevor. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano.

Der Torschützenkönig der WM 2014 würde damit Teamkollege von Dominik Fitz werden.

Die Verhandlungen sollen weit vorangeschritten sein, letzte Details sollen derzeit geklärt werden.

Einen Instagram-Post aus dem Flugzeug versah der Kolumbianer bereits mit den Worten "Here we go".

Rodriguez spielte zuletzt in Mexiko

Für Minnesota United wäre die Verpflichtung ein echter Coup.

Der 33-Jährige bringt enorme internationale Erfahrung mit, spielte unter anderem für Real Madrid, Bayern München und den FC Everton und war über Jahre eine prägende Figur der kolumbianischen Nationalmannschaft.

Sollten die letzten Formalitäten wie geplant abgeschlossen werden, steht dem Wechsel nichts mehr im Weg.

