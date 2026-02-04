Transfer geplatzt! Sturm-Spieler stand vor Schalke-Wechsel

Seedy Jatta stand am Deadline-Day kurz vor einem Wechsel in die 2. Deutsche Bundesliga zu Schalke 04. Das berichtet die "Kleine Zeitung".

Der Tabellenführer sei demnach noch auf der Suche nach einem Offensivspieler gewesen, um die häufig harmlose Offensive zu verstärken.

Der Transfer sei jedoch daran gescheitert, dass bis zur deutschen Transfer-Deadline um 20 Uhr nicht alle Details fixiert werden konnten. Auch der geplante Wechsel von Schalke-Stürmer Moussa Sylla in die MLS, der ebenfalls platzte, könnte dabei eine Rolle gespielt haben (hier nachlesen >>>).

In Österreich ist das Transferfenster noch bis Freitag geöffnet.