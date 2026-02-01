Transfer-Update: Viel Arbeit für RBS-Sportchef Mann
In Salzburg trudeln laufend unmoralische Angebote ein, gleichzeitig steht man von einer wichtigen Verpflichtung. Rapid sucht Klarheit in der Personalie Bolla.
Die heimische Winter-Transferperiode biegt langsam auf die Zielgerade ein - und das merkte man am Sonntag auch in der Gerüchteküche.
Beim SK Rapid drehte sich alles um die Personalie Bendeguz Bolla, Salzburg soll einen neuen Stürmer verpflichtet haben und gleich zwei ÖFB-Legionäre werden zu Medizinchecks im Ausland erwartet.
LAOLA1 fasst die wichtigsten Transfer-News des Tages zusammen:
ADMIRAL Bundesliga:
SK Rapid blockt nächstes Millionen-Angebot für Bolla ab
Hat Rapid bereits Bolla-Ersatz im Visier?
Salzburg soll Monster-Angebot für Alajbegovic abgelehnt haben
Neuer Stürmer soll im Anflug auf Salzburg sein
TSV Hartberg bindet seinen Rekordspieler
ÖFB-Legionäre:
Transfer: ÖFB-Stürmer wird zum Medizincheck erwartet