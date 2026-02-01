Transfer-Update: Viel Arbeit für RBS-Sportchef Mann

Die heimische Winter-Transferperiode biegt langsam auf die Zielgerade ein - und das merkte man am Sonntag auch in der Gerüchteküche.

Beim SK Rapid drehte sich alles um die Personalie Bendeguz Bolla, Salzburg soll einen neuen Stürmer verpflichtet haben und gleich zwei ÖFB-Legionäre werden zu Medizinchecks im Ausland erwartet.

LAOLA1 fasst die wichtigsten Transfer-News des Tages zusammen:

ADMIRAL Bundesliga:

SK Rapid blockt nächstes Millionen-Angebot für Bolla ab

Hat Rapid bereits Bolla-Ersatz im Visier?

Salzburg soll Monster-Angebot für Alajbegovic abgelehnt haben

Neuer Stürmer soll im Anflug auf Salzburg sein

TSV Hartberg bindet seinen Rekordspieler

ÖFB-Legionäre:

Transfer: ÖFB-Stürmer wird zum Medizincheck erwartet

Soll fix sein: ÖFB-Talent schafft Sprung zu AC Milan